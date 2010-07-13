Кіровоградщина: захворюваність на пневмонію - під контролем

Ситуація із захворюваністю на пневмонію у Кіровоградській області залишається під контролем.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я у зв’язку зі зверненням голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА щодо збільшення кількості захворювань у Новоархангельському районі Кіровоградської області.

Як зазначили в МОЗ, згідно з оперативними даними, з початку травня 2010 року на території Новоархангельського району відмічається збільшення кількості госпіталізованих хворих з діагнозом пневмонія. Підвищення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип по області в цілому та у зазначеному районі впродовж останніх місяців не відмічалось. Обласні показники захворюваності на гострі респіраторні інфекції відповідають сезону року, запевнили в міністерстві.

У зв’язку зі збільшенням кількості зареєстрованих випадків захворювань на пневмонію з травня 2010 року в області запроваджено щоденний моніторинг.

Крім того, за даними МОЗ, з метою вивчення ситуації в Новоархангельському районі у травні 2010 року працювали комісії, до складу яких входили головні фахівці Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації та обласної санепідстанції. У ході розслідування виникнення випадків захворювань було встановлено, що захворювання реєструються в різних населених пунктах, не пов’язані між собою по жодним чинникам. Хворіють на пневмонії переважно дорослі, початок захворювання раптовий, без розвитку запальних процесів у верхніх дихальних шляхах та ознак гострих респіраторних інфекцій, перебіг захворювань середньої важкості, відмічено позитивний ефект лікування звичайними антибактеріальними препаратами та в більшості випадках спостерігалось швидке та повне одужання хворих. За результатами роботи комісій не було встановлено причинних зв’язків підвищеної захворюваності населення на пневмонії з авіахімічними обробками полів та іншими чинниками, запевнили в міністерстві.

Також під час роботи комісій було проведено вірусологічне обстеження госпіталізованих хворих. У них не було виявлено антигенів вірусів грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.

За результатами досліджень парних сироваток крові обстежених хворих на пневмонії з Новоархангельського району лише в одному випадку виявлено наростання титрів антитіл до вірусу грипу А (H1N1) Каліфорнія.

Аналогічна ситуація з травня поточного року спостерігалась і в інших районах області, констатували медики.

Ситуація щодо захворюваності на пневмонії залишається під контролем Управління охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації та наглядом Державної санітарно-епідеміологічної служби області, запевнили в Міністерстві охорони здоров’я.