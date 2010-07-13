Проста вода нормалізує артеріальний тиск

Вчені з Університету Вандербілта виявили, що звичайна вода - без будь-яких добавок - не просто втамовує спрагу, а й підвищує активність симпатичної нервової системи, поліпшуючи артеріальний тиск і витрати енергії в організмі. Американські лікарі прийшли до несподіваного відкриття: хоча вода суттєво не підвищує тиск у здорових молодих людей, вона значно посилює активність симпатичної нервової системи і стискає кровоносні судини. Так, було встановлено, що всього 16 грамів питної води до процедури здачі крові знижує імовірність непритомності на 20 відсотків.

Кардіологи зафіксували, що вода розчиняє плазму в кровоносних судинах, що ведуть від дванадцятипалої кишки - це нетривале зниження концентрації солей відповідає за позитивний ефект води на артеріальний тиск. Більш того, якщо вода активує симпатичну нервову систему, а, отже, і витрату енергії, вона сприяє і зниження ваги, стверджують медики.

ami-tass.ru