Як швидко позбавитися головного болю

Кожній людині доводиться відчувати біль, пов`язаний зі станом власного здоров`я. Але не варто відразу ж хапатися за аптечку в пошуку знеболювальних препаратів. Навіть плач може допомогти у вирішенні цього питання, він теж є своєрідним "знеболюючим" засобом. Плач здатний знижувати тиск в яснах, знімати м`язову напругу, послаблюючи больові симптоми.

А для того, щоб викликати сльозотечу, можна потримати перед очима розрізану навпіл цибулину і сльози не забаряться.

Що стосується головного болю, то досить часто вона може виникнути в результаті спілкування з неприємними для нас людьми, які, начебто «витягують» з нас енергію. У такому разі, якщо ситуація дозволяє, сядьте й схрестіть ноги у позі лотоса.

Непогано допомагають долати головні болі і компреси з капустяних листків, які накладають на чоло, або ж можна замінити їх подрібненим насінням кмину, попередньо звареними у воді до стану кашки.

Можна прикладати до голови компреси з хрону, цибулі, нарізаної кільцями сирої картоплі, але такі компреси вимагають частої заміни.

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