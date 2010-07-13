Ароматне снодійне

13:47, 13 липня 2010
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Дослідження німецьких учених

Людям, які страждають на безсоння, не обов`язково вдаватися до вживання снодійного, довели німецькі вчені. Як пише журнал The Local, дослідження показали, що запах квітки гарденії жасминоподібної має заспокійливим ефектом, подібним до дії валіуму.

Молекули запаху потрапляють в легені, а потім у кров, і можуть служити потужним замінником психотропних лікарських препаратів, що відпускаються за рецептом, вважають дослідники з Рурського університету в Бохумі та Університету Генріха Гейне в Дюссельдорфі.

Учені проаналізували сотні ароматів, досліджуючи їхній снодійний вплив на мишей, а також на людину. Найпотужнішими виявилися два аромати, отримані з квітів жасмину.

Дослідники мають намір провести ще низку експериментів для досягнення потужнішого ефекту. Отримані результати, відзначають вони, можуть також розглядатися як доказ наукової основи для аромотерапії.

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