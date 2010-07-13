Чим загрожує нестача вітаміну D

Три тисячі людей взяли участь у дослідженні, головна мета якого - встановити, чи може брак вітаміну D в організмі підвищити ризик розвитку хвороби Паркінсона.

Як повідомляють фінські вчені, які проводили дослідження, у людей з недостатнім вмістом цього вітаміну ризик захворювання втричі вищий.

Більше половини хворих Паркінсона мають низький рівень вітаміну D, як і 41% людей з хворобою Альцгеймера.

Дослідники також стверджують, що ділянка мозку, яка постраждала від хвороби Паркінсона, дуже чутлива до вітаміну D.

Згідно з даними медиків, вітамін D регулює засвоєння мінералів кальцію і фосфору в організмі і активізується при ультрафіолетовому опроміненні, також вітамін може допомогти запобігти старечому недоумству.

Більшість людей отримують вітамін D від впливу сонячних променів або з дієтичних добавок. Всього лише кілька страв у природі містять значну кількість вітаміну D, переважно це лосось і тунець. Здатність організму виробляти та засвоювати вітамін D за допомогою сонячного випромінювання зменшується з віком, створюючи величезну загрозу для людей старшого віку.

www.bbc.co.uk