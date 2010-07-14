Як захистити своє здоров`я у спекотний день

У теплу сонячну погоду багато людей прагнуть вибратися на вулицю. Проте поєднання спеки і високої вологості може бути дуже небезпечним для самопочуття, особливо літніх людей і дітей, а також для тих, хто працює на відкритому повітрі, попереджають медики Westchester Medical Center. Один або два дні з підвищеною температурою повітря та вологістю, як правило, не є проблемою для більшості здорових людей. Тим не менше, якщо спека триває 3-4 дні і більше, у відділеннях швидкої допомоги спостерігається сплеск відвідувань людей, що потерпли від сонячного удару та інших проблем.

Американські лікарі рекомендують у період спекотної погоди намагатися уникати зневоднення організму, збільшивши споживання рідини (бажано простої мінеральної води) перед, під час і після кожного виходу на свіже повітря. Також фахівці радять у пікові дні сонячної активності носити легкий одяг світлих тонів з «дихаючої» натуральної тканини, наприклад, з бавовни.

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