Кіровоградщина: за 6 місяців удвічі зросла смертність немовлят

У першому півріччі в Кіровоградській області вдвічі збільшилась кількість смертей немовлят внаслідок вроджених вад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії Управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА за підсумками роботи у 1-му півріччі 2010 року повідомила заступник начальника управління Антоніна КОДРУЛ.

За її словами, серед вроджених вад немовлят переважать множинні аномалії розвитку, нежиттєздатність (55,5%), на другому місці – вроджені вади серця і судин (38,8%).

За 6 місяців 2010 року показник дитячої смертності в області склав 10,62 на 1 тис. новонароджених (за 6 місяців 2009 року – 9,65%).

Серед причин смертності новонароджених А.КОДРУЛ назвала вроджені вади розвитку – 33,3%, респіраторні стани – 18,2%, асфіксію – 15,2%. Як результат недоношеності зареєстровано 17 випадків дитячих смертей.