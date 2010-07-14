Чому зберігати продукти шкідливо для здоров'я

Що довше ви зберігаєте їжу, то менше в ній життєвої енергії, а отже, і здатності живити по-справжньому. Чому так відбувається?

Практично будь-яка страва вже на другий день після приготування втрачає первісні смак і аромат. Звинувачують у цьому зазвичай холодильник і повторне розігрівання. Проте з точки зору енергетики корінь проблеми в тому, що приготовлена їжа втрачає прану - життєву енергію.

Позбавлена прани їжа перешкоджає травленню і доброму самопочуттю. "Ми витрачаємо більше енергії на перетравлення їжі несвіжоъ, ніж отримуємо з неї", - говорить доктор Сарасваті Бухрман, фахівець з аюрведою.

Але найгірше те, що подібна їжа зовсім не сприяє утворенню в тілі оджаса (життєвої есенції). Традиційно вважається, що вся їжа, яку ми поглинаємо протягом місяця, перетворюється на оджас, відновлюючи та живлячи тілесні тканини.

"Найтонша енергія оджаса пронизує наші тіло і розум, складаючи саму суть нашого буття. Оджас має пряме відношення до імунної системи, - розповідає Бухрман. - Бідна на прану їжа зменшує оджас, а значить, і нашу здатність чинити опір хворобам".

"Нездатність організму перетравлювати їжу несвіжу призводить до того, що в тілі накопичується ама - токсичний осад", - додає Шубхра Крішан, автор книги "Сутність аюрведи: що це таке і в чому її користь для вас". Ама забиває найважливіші енергетичні канали, порушуючи процес травлення ще більше і в кінцевому підсумку викликаючи найрізноманітніші проблеми зі здоров`ям - від занепаду сил до серйозних захворювань.

Зрозуміло, кожен день стояти біля плити - розкіш, яку не всі можуть собі дозволити. У цьому сенсі холодильник краще, ніж нічого. "Складно сказати напевно, чи уповільнює холод втрату прани, - говорить Бухрман. - Харчуватися цілий тиждень їжею, приготованою у вихідні, точно не варто. Але якщо їжа зберігається в холодильнику не більше 48 годин, думаю, це нормально".

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