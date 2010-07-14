Депресія зумовлює недоумкуватість

Американські вчені встановили, що депресія підвищує ризик розвитку недоумкуватості.

Дослідники спостерігали 949 осіб протягом 17 років. На початку дослідження ніхто з них не мав симптомів деменції, але 125 осіб (13%) страждали на депресію.

До кінця експерименту середній вік досліджуваних становив 79 років. У 164-х було діагностовано недоумство, причому у 136 - хворобу Альцгеймера. Недуга вразила 22% з тих, у кого на початку дослідження була виявлена депресія. Іншими словами, розчарування життям збільшило ризик розвитку хвороби на вагомі 70%.

Десятирічний абсолютний ризик виникнення деменції склав 0,21 для людей без симптомів депресії і 0,34 - для людей з ними. На результати не справили жодного впливу такі фактори, як вік, стать, освіта і наявність гена APOE, пов`язаного з хворобою Альцгеймера.

Дане дослідження є одним з найбільших і найтриваліших тих, що були присвячені зв`язку між депресією і деменцією. Попередні експерименти дали суперечливі результати.

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