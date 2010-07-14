Сім найкорисніших прянощів

Мабуть, ніде немає такого феєрверку прянощів, як в індійській кухні. Група дослідників з найстарішого в Індії Університету Калькутти під керівництвом лікаря Джеймса Чавла назвали найефективніші з них. Отже ...

Перець (чорний, духмяний). Завдяки високому вмісту алкалоїду капсаїцину бадьорить і навіть знеболює. Тонізує судини, збуджує апетит (збільшує вироблення шлункового соку).

Подразнює слизові оболонки. Тому протипоказаний людям, що страждають на гастрити, виразку шлунка і захворювання стравоходу.

Паприка "чистить" судини. Знижує здатність до згущення крові, перешкоджає утворенню тромбів, що дуже важливо на морозному повітрі. Додавати паприку в різні м`ясні й овочеві страви корисно гіпертонікам і тим, хто страждає на атеросклероз.

Базилік древні називали "зіллям довгожителів". Він має протимікробну дію. Стимулює виробленняння лейкоцитів - наших клітин-захисників, підвищує імунітет. Базилік стимулює травлення. Також має гіпоалергенні властивості. У суміші з розмарином цілком замінить алергіку запашний перець. А ще діє як м`який сечогінний та жарознижувальний засіб.

Але базилік трохи підвищує тиск, тому гіпертонікам зловживати ним не варто.

Імбир - дієвий антисептик при ангіні, ГРВІ. У період епідемії грипу добре щодня з`їдати пару шматочків маринованого імбиру (такого, як подається до суші). Стимулює роботу шлунка, допомагає при нудоті і морській хворобі. Має сечогінний ефект, знімає набряки.

А ще імбир активізує обмінні процеси, живить шкіру. Допомагає зняти запалення передміхурової залози. Протипоказаний при запаленнях печінки, жовчного міхура і в період загострення виразки.

Кориця розширює бронхи, стимулює дихальні функції. Так що при грудному кашлі чашка гарячого капучіно з корицею - саме те, що треба.

Кориця вважається жіночої пряністю - підвищує сексуальну активність, стимулює кровообіг в органах малого тазу. Допомагає при головних болях, спричинених спазмами та напругою.

Лавровий лист. Добре використовувати для інгаляцій при нежиті і грипі. Пригнічує розмноження туберкульозної палички. Бульйони з лавровим листом полегшують стан при остеохондрозі, ревматизмі, артрозах, відкладенні солей.

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