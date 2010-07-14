АМК виступає за обмеження реклами медпрепаратів у ЗМІ

Антимонопольний комітет України (АМК) виступає за введення обмежень на рекламу медичних препаратів у засобах масової інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова АМК Олексій КОСТУСЄВ.

Він наголосив, що на сьогодні саме у сфері фармацевтики стоїть гостро питання боротьби з рекламою, яка вводить споживачів в оману.

Так О.КОСТУСЄВ нагадав, що саме за розповсюдження неправдивої реклами АМК оштрафував на 1 млн. грн. виробника лікарського засобу «Лазолван» австрійську фармацевтичну компанію «Boehringer Ingelheim RCV GMBH & Co. KG».

«Зараз аналогічні розслідування стосуються несумлінної реклами біологічних добавок «Шелентін» і «Україн», які позиціонуються як ліки від багатьох складних захворювань, зокрема й онкологічних, що абсолютно не відповідає дійсності. Коли подивишся рекламу лікарських засобів, то складається таке відчуття, що й до лікаря вже ходити не потрібно. Тому позиція АМК тут однозначна - рекламу медпрепаратів у ЗМІ потрібно заборонити на державному рівні. Щоб їх реклама була тільки в спеціалізованих медичних виданнях, як це прийнято в багатьох розвинених країнах», - відзначив О.КОСТУСЄВ.