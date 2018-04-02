Запах - двигун симпатії та антипатії

З давніх часів люди здогадувалися про чудодійні властивості ароматів щодо залучення або ж відштовхування оточуючих. В Афінах, наприклад, вважалося, що руки гарної дівчини мають пахнути м`ятою, а обличчя - пальмовою олією. Які ж особливості фізіології варто врахувати нашим сучасницям, щоб оточуючі не жахалися від них, як комарі від репелентів.

Таємничі летючі речовини, що виділяються шкірою і статевими органами людини, називаються феромонами. Вони можуть впливати на наші симпатії й антипатії: атрактанти (від лат. Attraho - притягаю до себе) притягують, а репеленти, навпаки, відштовхують.

Відповідно, що більше концентрація атрактантів, які ми виділяємо, то сильніша наша привабливість у протилежної статі! Але, як з`ясували вчені, на цьому їхні корисні дії не закінчуються. Певна концентрація атрактантів покращує дихальну функцію організму, підсилює вироблення антитіл, які захищають наш організм від мікробів і вірусів, і підвищує настрій.

Чи є якісь способи, які допоможуть нашому організму збільшити вироблення власних атрактантів, щоб виглядати більш привабливою? Що з цього приводу говорить наука? Фізіологи радять звернути увагу на наступні моменти.

Харчування

Існують продукти, постійне вживання яких, допоможе жінкам (саме, жінкам!) збільшити вироблення атрактантів. Майте на увазі, для чоловіків цей список кардинально відрізняється.

До них належать: свіжі ягоди (полуниця, малина, вишня, смородина, слива, агрус), солодкі фрукти (банани, груші, ківі), всі цитрусові (апельсини, мандарини), овочі зеленого і білого кольору (огірки, болгарський перець, стручкова квасоля, цукіні, всілякі види капусти: білокачанна, броколі, брюссельська, картопля, морква, горіхи, мед.

А ось м`ясо і м`ясні продукти, різні копченості, сири, булочки, торти, піци і подібні борошняні вироби збільшують кількість відразливих репелентів. Звичайно, якщо ви не вегетаріанка, виключити їх зовсім з раціону не вийде, а от перед побаченням, можна постаратися і трохи скорегувати своє харчування.

Помічено, що пиття відварів, приготованих з шавлії, любистку, кореню дягелю, женьшеню, також покращують запах тіла.

Це дуже важливий фактор! Рекомендуються гарний настрій, добрі новини, почуття закоханості, спокій, приємне спілкування, особливо, флірт. Все це створює душевний комфорт і позитивний настрій, які, у свою чергу, сприяють виробленню атрактантів.

А от різні неприємності, стресові ситуації, страх, занепокоєння, хвилювання, апатія, дискомфорт, образа і все, що призводить до негативного стану, збільшує виділення репелентів.

Стан здоров`я

У Німеччині вчені провели наступний експеримент. Група добровольців вдихала аромати, що містять феромони здорових і хворих людей, після чого вони повинні були вибрати ті, які їм найприємніші. Практично, всі запахи з феромонами хворих були віднесені до відштовхуючих! Хвороба, однозначно, накладає свій відбиток на природний запах тіла. А досвідчені лікарі можуть поставити діагноз за специфічним запахом від хворої людини.

Але найцікавіше полягає в тому, що наші феромони транслюють інформацію про спадковість і генетичні неполадки в організмі. І навколишні сприймають її на підсвідомому рівні, що робить великий вплив при виборі партнера. Чоловік інстинктивно шукає жінку, здатну народити йому здорове потомство.

Особиста гігієна

Багато років тому, в Англії, придворні дами тримали у ділянці пахв шматочки очищеного яблука, які добре вбирають піт, але пропускали феромони. Природний дезодорант!

Хоч як це дивно, наші предки вважали запах поту приворотним засобом. Вони були недалекі від істини! Адже, саме, з потом виділяються феромони. Щоправда, наш піт не має ніякого запаху доти пір, поки на поверхні шкіри не почнуть розмножуватися бактерії, і його різкий аромат буває дуже неприємний для оточуючих.

Доведеться шукати золоту середину. Тут, дуже важливо поєднувати чистоту тіла і можливість, для вашого партнера, відчувати його природний запах. До речі, лікарі рекомендують приймати душ за 2-3 години до сексу. Щоб за цей час організм встиг виділити атрактанти.

Фізична активність

Тут все просто. Заняття спортом і постійні фізичні навантаження сприяють виробленню атрактантів.

Від чого ще залежить вироблення атрактантів? Є ще кілька чинників, які не піддаються нашому впливу:

По-перше, наш місячний цикл. У середині жіночого циклу виділяється максимальна кількість атрактантів, адже саме в цей період велика вірогідність зачаття. Велика мудрість природи!

По-друге, час року. Навесні, ослаблений авітамінозом організм виділяє набагато менше атрактантів, а восени - більше, ніж в інші сезони.

Запах диму, в тому числі від сигарет, сам по собі є сильним репелентом і заглушає запах атрактантів.

Існує оригінальна думка, що колір волосся також впливає на запах тіла. Від блондинок пахне амброю, від шатенок - фіалкою, а брюнетки виділяють аромат мускусу.

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