Маски з персиків для здорової шкіри

Персики заспокоюють чутливу шкіру, знімають запалення і почервоніння. М`якуш одного стиглого фрукта змішайте з 1 ст. ложкою сметани, додайте 1 ст. ложку олії і нанесіть суміш на обличчя на 10 хвилин.

Якщо січеться волосся, допоможе така маска: 2 персики очистіть від шкірки, вийміть кісточку і добре розімніть до однорідної маси. Додайте 2-3 ст. ложки молока і нанесіть маску рівномірно на волосся на 20-30 хвилин. Потім змийте маску.

Зволожуюча суміш для догляду за шкірою обличчя: чверть склянки свіжовичавленого соку з персика розбавте молоком в однакових пропорціях. Змочіть в отриманому розчині марлеву серветку і накладіть на шкіру, по мірі висихання серветки змочуйте її знову. Тримайте хвилин двадцять.

Покращити колір обличчя і розгладити дрібні зморшки допоможе маска з персика і меду. Персик очистіть від шкірки і добре розтовчіть. До 1 ст. ложки м`якоті додайте 1 ч ложку розігрітого меду, перемішайте і покладіть масу на обличчя на 10-15 хвилин, після чого змийте водою кімнатної температури.

Цей рецепт маски рекомендується для жирної шкіри: 2 ч. ложки м`якуша персика, розімніть, змішайте з 1 збитим яєчним білком. Нанесіть суміш на 15-20 хвилин, після чого змийте прохолодною водою.