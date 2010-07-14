Пестициди на нашому столі

Федеральне Агенство Медикаментів США попередило населення про загрозу для здоров`я токсичних харчових продуктів і опублікувало список «найбрудніших» - з великим вмістом пестицидів. Серед них - селера, полуниця, яблука, персики, черешня, картопля, болгарський перець, чорниця, шпинат, салат, виноград.

Серед менш забруднених пестицидами овочів і фруктів - цибуля, авокадо, кукурудза, ананас, манго, горох, спаржа, ківі, капуста, баклажани, диня, кавун, грейпфрут.

Американські фахівці з токсикології пропонують для вибору продуктів керуватися простим правилом: вибирати для свого столу ті з них, які мають товсту шкірку. Що вона тонша, то більше у неї проникають хімічні токсичні речовини.

Згідно з існуючими науковими даними, пестициди призводять до розвитку багатьох форм раку, нейродегенеративних захворювань і гормональних порушень.

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