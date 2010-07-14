Більшість батьків не помічають ожиріння у своєї дитини

Майже 60% батьків не помічають того, що у їхніх дітей - надмірна маса тіла, яка у майбутньому призводить до ожиріння і проблем зі здоров`ям. А ті, які помічають, не знають, що з цим робити.

Такі висновки зробили американські вчені з Дитячого Госпіталю штату Північна Кароліна.

З точки зору авторів цієї роботи, лікарі-педіатри на прийомі не мають достатньо часу, щоб говорити на ці теми. А батьки не знають, як організувати правильне харчування і здоровий активний спосіб життя в родині.

Щоб усім було легше і простіше, фахівці університету цього штату розробили спеціальну колірну шкалу, яка як кольору в світлофорі буде сигналізувати батькам про ступінь тяжкості проблеми з вагою в їхньої дитини, ну, а лікарю залишається тільки вчасно просигналити.

У батьків найчастіше неправильне уявлення про те, наскільки їхня дитина фізично активна, стверджують дослідники з британського Фонду Серця.

Учені провели дослідження, в ході якого з`ясували, що 71% батьків вважають, що їхні діти досить фізично активні, однак тільки 10% дітей підтвердили, що роблять рекомендовану кількість вправ. Фахівці вважають, що батьки повинні зняти «рожеві окуляри» і реально подивитися на проблему, позаяк знижена фізична активність призводить до виникнення ожиріння.

Представники національного форуму з питань ожиріння закликають місцеві ради збільшити якість і діапазон можливих спортивних послуг для дітей. У ході опитування 1000 британських батьків з дітьми у віці від восьми до п`ятнадцяти років учені з`ясували, що за останні 10 років діти не стали фізично активнішими.

Такий стан справ призводить до виникнення ожиріння і разом з тим до ряду важких захворювань, стверджують експерти. Необхідно переглянути програму шкіл і місцевих заходів, пов`язаних зі спортом, щоб поліпшити стан здоров`я дітей і нації в цілому, підкреслили дослідники. Аналогічна ситуація складається і в інших країнах Європи і світу.

За матеріалами www.ma-ma.kiev.ua