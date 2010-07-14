Розлучення здатне поширюватися у суспільстві як вірус

Розлучення подружжя поширюється серед їхніх знайомих і близьких "подібно до вірусу" і здатне викликати низку аналогічних розпадів шлюбів. Такого висновку дійшла група американських психологів у ході новітніх досліджень, повідомляє британська радіостанція Бі-Бі-Сі.

"Існує значний ризик, коли розлучення однієї пари значно погіршує стосунки в сім`ях близьких до них людей", зазначають вчені. При цьому, за їхніми підрахунками, загроза розлучення найближчих друзів пари, що розпалася зростає на 75 %.

"Розлучення створює психологічне поле, яке залучає до себе інших людей і діє на них подібно хвороботворним вірусам", стверджує один з учасників нинішніх робіт.

У зв`язку з цим американські фахівці попереджають про необхідність особливої психологічної підготовки тих, хто стикається з сім`ями, переживають період розпаду.

ami-tass.ru