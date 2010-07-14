Вінниччина: п'яного чоловіка на смерть закусали бджоли

У смт Муровані-Курилівці Вінницької області чоловік помер від укусів бджіл.

Як повідомили УНІАН в управлінні МНС України в області, 46-річний місцевий житель, після вживання спиртного, пішов до вуликів на власній пасіці.

За словами дружини загиблого, чоловік повернувся додому весь покусаний та обсипаний комахами, які продовжували його жалити. Жінка віником обтрусила нападників, однак у постраждалого різко погіршився стан здоров’я.

Лікарі швидкої допомоги, які приїхали за викликом лише констатували смерть людини.