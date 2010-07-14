На Житомирщині з початку літа потонули 26 осіб

У Житомирській області з початку літа потонули 26 осіб, серед них четверо дітей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив співробітник прес-служби Головного управління МНС в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

Зокрема, за його словами, вчора у селі Кікова Новоград-Волинського району потонула 7-річна дівчинка.

Вона відпочивала на річці разом зі своєю 6-річною сестрою та дідусем. Той залишився рибалити, а дівчата перейшли по містку на протилежний берег купатися. Одна з дівчат зайшла далеко в річку, де й трапився нещасний випадок. Поки літній чоловік перебіг на інший берег, течія вже віднесла маленьке тіло на декілька десятків метрів.