Буковина: надійшло понад 11 млн для потерпілих від повені
14:44, 14 липня 2010Країна
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На благодійні рахунки
Для допомоги постраждалим від повені жителям Буковини на благодійні рахунки Чернівецької облдержадміністрації надійшло понад 11 млн. 201 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, у тому числі благодійна допомога у вигляді субвенції з інших регіонів склала 500 тис. грн.
Крім підприємств, установ та організацій гуманітарна допомога надходить від жителів України.
Голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ від імені буковинців висловив подяку усім, хто відгукнувся і надав допомогу.
Механізм розподілу благодійних коштів буде затверджений обласним штабом з ліквідації наслідків повені і вони будуть витрачатися відповідно до потреб, які виникатимуть у ході ліквідації наслідків стихії.
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