Буковина: надійшло понад 11 млн для потерпілих від повені

Для допомоги постраждалим від повені жителям Буковини на благодійні рахунки Чернівецької облдержадміністрації надійшло понад 11 млн. 201 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, у тому числі благодійна допомога у вигляді субвенції з інших регіонів склала 500 тис. грн.

Крім підприємств, установ та організацій гуманітарна допомога надходить від жителів України.

Голова Чернівецької ОДА Михайло ПАПІЄВ від імені буковинців висловив подяку усім, хто відгукнувся і надав допомогу.

Механізм розподілу благодійних коштів буде затверджений обласним штабом з ліквідації наслідків повені і вони будуть витрачатися відповідно до потреб, які виникатимуть у ході ліквідації наслідків стихії.