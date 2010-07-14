У Чилі стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 6,5 стався в середу, 14 липня, біля узбережжя Чилі.

Як повідомляє Служба геологічних досліджень США, підземні поштовхи було зареєстровано о 8:32 за UTC (всесвітнім координованим часом, 11:32 за Києвом).

Епіцeнтр землетрусу перебував в 55 кілометрах на південний схід від портового міста Лебу в центральному регіоні латиноамериканської держави Біо-біо, а його вогнище залягало на глибині 28,4 кілометра.

Повідомлень про жертви і руйнування, а також про загрозу виникнення цунамі, не надходило. Однак фахівці зазначають, що підземні поштовхи такої сили можуть провокувати виникнення гігантських приливних хвиль у радіусі 100 кілометрів від їх епіцентру.

Геологічна служба США також повідомляє, що за лічені хвилини до землетрусу в регіоні було зареєстровано підземні поштовхи магнітудою 5,3. Вогнище цього, меншого за силою, землетрусу розташовувалося на глибині 21,9 кілометра, а його епіцентр - в 50 кілометрах від Лебу.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Чилі стався землетрус магнітудою 8,8. За офіційними даними, жертвами стихії стали 497 осіб. За оцінками експертів, збиток від землетрусу склав 4-7 мільярдів доларів. У свою чергу новий президент Чилі Себастьян Піньєра оцінив збиток, нанесений стихією країні, в 30 мільярдів доларів.

tsn.ua