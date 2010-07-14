У Донецькій області - дефіцит лікарів

У Донецькій області наразі дефіцит лікарів становить близько 5 тис. осіб, а четверта частина працюючих медиків - це люди пенсійного віку.

Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на інформацію Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, відплив молодих фахівців із медицини обумовлений низькими зарплатами, які передбачають оплату лише за відпрацьований час, що призводить до відсутності мотивації до підвищення якості своєї роботи. Крім того, на нинішню ситуацію в медичній галузі регіону впливають проблеми зношеності на 50% основних фондів галузі (будівлі, медичне обладнання, автопарк санітарних машин), відсутність професійного менеджменту в охороні здоров`я, що впливає на процес ефективності управління.

Зворотною стороною такого стану справ є збільшені витрати, що стали непомірними для населення, на медичну допомогу й зростання тіньових платних послуг, зазначають в ОДА.

Фахівці обласного управління охорони здоров`я вважають, що проблемою фінансового забезпечення галузі є діюча зараз бюджетна модель, яка передбачає жорстке постатейне планування, що не дозволяє керівникам лікарень оперативно й гнучко управляти фінансовими потоками, оскільки відхилення від кошторису вважається нецільовим використанням коштів і передбачає юридичну відповідальність.

Такий метод фінансування не враховує обсяги та якість послуг, що надаються: кошти виділяються залежно від штатного розкладу, ліжкового фонду, вартості комунальних витрат та інших показників, прямо не пов`язаних із медичними послугами. Це призводить до неефективного планування й неефективного використання ресурсів.

Тому в ОДА підкреслили, що медична галузь сьогодні потребує глибокого й якісного реформування.