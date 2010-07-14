Кіровоградщина: укомплектованість медичними кадрами - 67%

На Кіровоградщині укомплектованість медичними кадрами становить 67%, зокрема, в області найнижчий в Україні рівень забезпечення лікарями акушер-гінекологами (85,6%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА за підсумками роботи у 1-му півріччі 2010 року повідомила начальник управління Лариса АНДРЄЄВА.

За її словами, близько 25% всіх медичних працівників області вже досягли пенсійного віку, ще 20% - наближаються до нього.

«На 1 липня закінчили інтернатуру 62 спеціаліста, з них 28 осіб направлено в сільську місцевість, де особливо складна ситуація з медичними кадрами. Загалом, в цьому році очікується прибуття в область 103 випускників медичних закладів», - зазначила Л.АНДРЄЄВА.

Вона повідомила, що на квартирному обліку сьогодні в області перебуває 141 лікар та 208 молодших спеціалістів з медичною освітою. Торік житло отримали лише 5 лікарів та 8 молодших медичних спеціалістів.

За словами заступника начальника управління охорони здоров’я Тамари ЗБАТАНОВОЇ, за 6 місяців 2010 року медична галузь Кіровоградщини була профінансована в сумі 331,3 млн. грн., що становить 46% від затвердженого плану на рік. З розрахунку на одного жителя області фактичні витрати за звітній період склали 325 грн.

«Середня заробітна плата в галузі залишається досить низькою – 1365 грн., навіть культура сьогодні фінансується краще. Водночас, середній розмір зарплати медпрацівника порівняно з першим півріччям 2009 року збільшився на 22%», - повідомила Т.ЗБАТАНОВА.

Вона зазначила, що в січні-червні 2010 року надходження до Спеціального фонду сфери охорони здоров’я області склали майже 24 млн. грн. Зокрема, 13,8 млн. грн. становили благодійні внески та матеріальна допомога, ще 10 млн. грн. – надходження від надання платних послуг.