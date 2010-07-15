Харчовий барвник в сосисках спричиняє рак

Поширений харчовий барвник, який додають в сосиски і гамбургери, може призводити до виникнення раку. Про це повідомило Європейське агентство з продовольчої безпеки (ЄАПБ).

Штаб-квартира Агентства знаходиться в італійському місті Парма. Там і повідомили назву барвника: Red 2G, на продуктових упаковках він позначається як E 128.

Тести, проведені на тваринах, показали, після попадання в організм Red 2G перетворюється на анілін. Ця речовина може викликати рак у тварин і людей, а також породжувати генетичні зміни в клітинах організму.

Наукова рада ЕАПБ анулювала існуючі до цих пір норми, що визначали безпечну концентрацію Red 2G в продуктах харчування. При цьому агентство утрималося від заклику до повної заборони цієї речовини в харчовій промисловості.

Агентство ознайомило зі своїми висновками Європейську комісію. За словами експертів, питання про заборону Red 2G вирішуватиме Єврокомісія, а також національні уряди країн.

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