В Україні ситуація зі СНІДом гірше, ніж в Африці

Згідно з новими цифрами, які оприлюднив підрозділ ООН боротьби з ВІЛ/СНІДом, темпи поширення ВІЛ-інфекції серед молоді в більшості уражених країн падають; виняток становить лише ситуація в Україні та Росії, де кількість ВІЛ-інфікованих серед молоді у віці від 15 до 24 років продовжує зростати.

У країнах Африки статистика ООН краще: темпи поширення ВІЛ/СНІДу впали на 25%.

Згідно з висновками ООН, молодь змінює свою статеву поведінку у відповідь на інформаційні та профілактичні кампанії, використовує презервативи і відкладає на пізніше початок сексуального життя.

В Україні та Росії, де приріст нових випадків ВІЛ-інфекції відбувається переважно за рахунок ін`єкційного вживання наркотиків, ситуація діаметрально протилежна.

Рівень поширення інфекції серед української та російської молоді зростає, і як стверджує ООН, влада недостатньо робить для того, щоб зупинити темпи зростання інфікованості ВІЛ/СНІДом.

У неділю, 18 липня, у Відні відкривається масштабна міжнародна конференція, присвячена боротьбі зі СНІДом.

ООН закликає країни світу радикально змінити підходи до лікування ВІЛ/СНІДу: здешевити лікування, спростити процедуру надання медичної допомоги інфікованим і прискорити діагностику.

Тим часом, британські медики в спеціалізованому виданні стверджують, що Росія і Україна могли б істотно зменшити темпи поширення ВІЛ-інфекції, якщо б скасували кримінальне переслідування ін`єкційних наркоманів.

www.bbc.co.uk