Як розвинути пам'ять вашої дитини

Дитяча пам`ять розвивається своїм особливим шляхом. Насамперед, малюк запам`ятовує виконані ним самим рухи або дії. Потім у пам`яті відкладаються спогади про пережиті емоціъ і почуття. Далі він запам`ятовує різні речі, і вже тільки потім запам`ятовує словесні образи подій чи явищ, що відбуваються в його житті.

Мабуть, найголовнішою для малюка є словесна пам`ять, позаяк її розвиток дозволяє значно полегшити процеси навчання, а також збагатити його внутрішній світ.

Ми пропонуємо вам кілька навчальних ігор, що дозволяють розвинути словесну пам`ять.

Перша розвиваюча гра підходить для дітей молодшого шкільного віку під назвою «фотоапарат».

Умови гри дуже прості: батькам необхідно заздалегідь підготувати картинки із зображеннями. Сенс гри полягає у тому, щоб розвинути пам`ять дитини. Батьки показують картку із зображенням дитині, даючи можливість йому словесно повністю описати її. Після дають іншу картинку з аналогічним зображенням, але на ньому деякі предмети замінені іншими. Завдання дитини описати, що ж змінилося у цьому зображенні в порівнянні з попереднім.

Ще одна гра: на столі пропонується розкласти не більше шести різних іграшок. Дитині необхідно дати деякий час розглянути їх і запам`ятати розташування кожної з них. Потім дитина відвертається, а батьки міняють їх місцями. Мета: показати які предмети були замінені.

Для молодших дошкільнят підійдуть наступні ігри-вправи.

У цьому віці, як правило, образне мислення розвинене вже добре, тому краще розвивати пам`ять малюка за допомогою віршів та пісеньок. Тобто розвиток пам`яті найкраще проходить за допомогою ритміки і слів. Можна вивчити невеликий віршик, а краще закріпитися в пам`яті допоможе простий спосіб: батьки можуть розіграти міні-виставу з використанням іграшок або ляльок, зроблених своїми руками.

Для молодших школярів також відмінно підійде розвиваюча гра, в якій перед ним розкладають не більше трьох іграшок. Необхідно дати можливість малюкові ознайомитися з ними: помацати і розглянути. Після його потрібно попросити відвернутися і замінити одну гру на іншу або ж прибрати її. Завдання крихти визначити, що змінилося.

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