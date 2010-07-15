Щоб шкіра стала молодою і оксамитовою

Серед вітамінів королем "омолодження" є вітамін Е. Велика кількість його в насінні льону, маслиновій та соняшниковій оліях, мигдалі.

Першим рецептом для оксамитової шкіри є очищення організму. Для цього потрібно пити багато мінеральної води, фруктових соків, зеленого і трав`яного чаїв. Це зволожує шкіру зсередини і виводить токсини. "Чистять" шкіру також рис, виноград, кавуни і яблука.

Варто внести до списку продуктів морську рибу - з її допомогою шкіра стає пружною, гладкою і блискучою.

Дуже важливим для шкіри є кальцій, якого багато в молоці і молочних продуктах. Кальцій має велике значення не тільки для кісток, але й для клітин.

Для зміцнення волосся і нігтів варто вживати продукти, які містять кремній. Його багато в кашах, хлібі, чаї з польового хвоща. Кремній зміцнює волокна колагену, які підтримують еластичність шкіри та підшкірної тканини.