Препарати для зниження ваги не допомагають худнути - вчені

На Міжнародному конгресі з ожиріння, що проходить нині у Стокгольмі, представлено низку досліджень, що спростовують твердження сучасних "Фаустів" від дієтології. Вчені називають їх помилковими, а самі засоби для схуднення - марними, нікчемними, та до того ж ще й лукавими, оскільки, на відміну від ліків, виробнику тут не треба гарантувати лікувальний ефект - достатньо простого описання. Втім, це не заважає продавцям і маркетологам зі стовідсотковою впевненістю стверджувати засоби для схуднення, які вони продають, - справжня панацея від зайвих кілограмів.

"Взагалі, я думаю, що люди знають про це. Але, тим не менш, вони купують ці продукти, тому що їм потрібна надія", - говорить учасник конгресу, лікар Томас Еллротт з Медичного інституту при Університеті Геттінгена. Лікар Еллротт - автор дослідження, проведеного на замовлення газети спілки споживачів Німеччини, в ході якого 200 пацієнтів, що страждали від ожиріння або надлишкової ваги, протягом 2 місяців приймали 9 різних препаратів для схуднення та 1 плацебо. Після закінчення встановленого терміну медики не змогли виявити хоч яку помітну різницю серед учасників дослідження. Між дією 9 препаратів жодної різниці також помічено не було.

"Жоден з цих продуктів не виявився більш ефективним, ніж плацебо, незважаючи на твердження про механізм впливу на організм", - розповідає Томас Еллротт.

"Люди витрачають великі гроші на ці добавки, але врешті-решт споживачі ризикують виявитися розчарованими і навіть пригніченими", - каже лікар Іго Онакпойя з медичного інституту при університеті Екстера і Плімута у Великобританії.

Точної статистики щодо продажу препаратів для зниження ваги не існує, проте обіг тільки однієї торгової мережі, пов`язаної з організацією "Свенська Егенворд" /Власний догляд за своїм тілом у Швеції/, склав в 2008 році 3,2 млрд крон. Половина цієї суми отримана від продажу харчових добавок. Значні обсяги продукту реалізуються через інтернет, де найчастіше діють менш серйозні, якщо не сказати - сумнівні, продавці.

ami-tass.ru