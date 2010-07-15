Тернополян просять не викидати неорганічне сміття

Жителям Тернополя рекомендовано утриматися від викидання неорганічного сміття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, з відповідною ініціативою під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки при міській раді виступив головний державний санітарний лікар Тернополя Володимир ПАНИЧЕВ.

Органічне ж сміття, сказав він, жителі міста «обов’язково повинні пакувати у поліетиленові пакети».

Під час засідання, на якому йшлося про стан санітарно-епідемічної ситуації у Тернополі у зв’язку із блокуванням жителями Малашівців під’їзних шляхів до сміттєполігону, керівників підприємств, які обслуговують житловий фонд, було зобов’язано терміново організувати пакування сміття у поліетиленові пакети, проводити дератизацію та дезинфекцію сміттєкамер і контейнерних майданчиків. Аналогічні заходи за рішенням комісії повинні організувати керівники навчальних, дошкільних навчальних закладів, а також закладів культури, охорони здоров’я, ринків і торговельних закладів.

Санітарно-епідеміологічну службу зобов’язано посилити контроль за виконанням правил поводження з твердими побутовими відходами у місті.

У прес-службі також зауважили, що сміття з тротуарних урн Тернополя вивезли у поліетиленових пакетах на сортувальну станцію в Микулинці і робитимуть це систематично. Окрім цього, у місті ліквідовано стихійні звалища побутового сміття.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня жителі села Малашівці вкотре перекрили дорогу на сміттєзвалище, мотивуючи це тим, що завершилась дія меморандуму, згідно з яким жителі села дозволили вивозити сміття з Тернополя на полігон до 1 липня для завершення робіт з його рекультивації.