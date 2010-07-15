У трьох регіонах України - природний приріст населення

З початку року у трьох регіонах України - Закарпатській, Рівненській областях та м. Києві зареєстровано природний приріст населення (відповідно 479, 174 і 391 особа).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту з посиланням на оперативні дані Державного комітету статистики України, станом на 1 травня 2010 р. в Україні проживало 45888,4 тис. осіб. Упродовж січня-квітня 2010 р. чисельність населення зменшилася на 74,6 тис. осіб, або на 4,9 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Чисельність населення зменшилася виключно за рахунок природного скорочення (80,5 тис. осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (5,9 тис. осіб).

Природне скорочення населення спостерігалось у 24 регіонах країни.

Найвищий рівень смертності зафіксовано у Чернігівській області (20,7%), найнижчий - у м.Києві (10,5%).

Порівняно з січнем–квітнем 2009 р. обсяг природного скорочення зменшився на 7,0 тис. осіб, або з 5,8 до 5,3 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Народжуваність у січні–квітні 2010 р. зменшилася порівняно з відповідним періодом минулого року з 11,0 до 10,6 народжених у розрахунку на 1000 жителів, а смертність – з 16,8 до 15,9 особи.

Упродовж звітного періоду спостерігалася значна диференціація рівня народжуваності: від 8,6 народжених на 1000 жителів у Луганській та Сумській областях до 14,5 у Рівненській.