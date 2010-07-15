На Хмельниччині дитячі садки перевантажені

Заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим ГАВРІШКО констатує, що в області існує проблема перевантаження дошкільних навчальних закладів, особливо в міській місцевості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прямої телефонної лінії.

“На 100 місцях в дошкільних навчальних закладах краю виховується 110 дітей. У Хмельницькому цей показник становить 126 дітей, по селах - 87”, - зауважив він.

В.ГАВРІШКО запевнив, що в сільській місцевості охоплення дошкільною освітою дітей 5-річного віку не викликатиме ускладнень, оскільки у районах вистачає приміщень.

“В місті з цим питанням складніше - лише в обласному центрі черга на дошкільні заклади становить 3 тис. 932 дитини”, - сказав посадовець.