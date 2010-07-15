У столиці Індії ночами переписують безхатченків

Уряд індійської столиці, у рамках розпочатого загальнонаціонального перепису населення, вирішив зареєструвати усіх безхатченків Нью-Делі.

Глава його адміністрації Шейла Дікшіт запевнила, що таким людям з часом забезпечать сприятливі умови для проживання. "У Делі животіють тисячі людей без реєстрації та без посвідчення особи. Через це у них немає можливості скористатися відповідними перевагами програм соціального забезпечення, - сказала Дікшіт. - Після перепису становище цих мешканців докорінно зміниться".

Як повідомили сьогодні ЗМІ, на облік бездхатченків влада відвела два місяці. Кожному з зареєстрованих потім вручать посвідчення особи і свого роду "свідоцтво про бідність". Перший документ повинен служити офіційним свідченням індійського громадянства, а по другому його власник отримає легкий доступ до медичного обслуговування. Такий "квиток бідняка без даху над головою" також допоможе бомжам віддавати своїх дітей у школи. У майбутньому в рамках соціальних програм делійських безхатченків планується забезпечити і власним житлом.

Перепис позбавлених даху вирішили проводити в столиці переважно ночами, коли "об`єкти дослідження" збираються у своїх нетрях або влаштовуються спати на вуличних мостових. Подібна "специфіка" може серйозно ускладнити точний перерахунок цих людей. Тим не менше, влада впевнена, що перепише у столиці всіх безхатченків.

ami-tass.ru