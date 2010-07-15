В Україні цього року через отруєння грибами померли 11 людей

Станом на 14 липня в Україні неїстівними грибами отруїлись 64 людини, з них семеро дітей, померли 11 дорослих.

Про це УНІАН повідомили у Державній санітарно-епідеміологічній службі Міністерства охорони здоров’я України.

За аналогічний період минулого року грибами отруїлись 34 людини, з них семеро дітей.

У Донецькій області з початку року грибами отруїлись 18 людей, в Одеській - 9, у Луганській - 8, у Хмельницькій і Черкаській - по 6, у Вінницькій - 5, по двоє -у Житомирській, Миколаївській та Херсонській областях. По 1 випадку отруєння грибами зареєстровано у Криму, Дніпропетровській, Львівській, Тернопільській, Чернігівській областях та у Севастополі.