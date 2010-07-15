Українські митники виявили у розчинній каві наркотики

Майже 1,5 кілограми наркотиків виявили в розчинній каві українські митники під час оформлення потягу сполученням „Кишинів - Москва”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, зокрема, на митному посту “Хутір-Михайлівський” в одному з вагонів цього потягу митники спільно з прикордонниками виявили целофановий пакет з кавою.

Зловмисники в розчинній каві намагалися непомітно перевезти 92 капсули, начинені речовиною пластилінового типу коричневого кольору вагою 1,2 кг (попередньо – гашиш) та 3 пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору вагою 200 грамів (попередньо кокаїн).

Складено протокол огляду місця події. Речовину надіслано на експертизу. Наразі встановлюються особи, причетні до контрабанди наркотиків.