Українські митники виявили у розчинній каві наркотики

13:30, 15 липня 2010
Країна
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Майже 1,5 кілограми наркотиків виявили в розчинній каві українські митники під час оформлення потягу сполученням „Кишинів - Москва”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, зокрема, на митному посту “Хутір-Михайлівський” в одному з вагонів цього потягу митники спільно з прикордонниками виявили целофановий пакет з кавою.

Зловмисники в розчинній каві намагалися непомітно перевезти 92 капсули, начинені речовиною пластилінового типу коричневого кольору вагою 1,2 кг (попередньо – гашиш) та 3 пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору вагою 200 грамів (попередньо кокаїн).

Складено протокол огляду місця події. Речовину надіслано на експертизу. Наразі встановлюються особи, причетні до контрабанди наркотиків.

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