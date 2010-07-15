Завтра в Україні - до 37°

Завтра в Україні очікується спекотна погода з температурою вночі 17-22°, у Криму та Приазов`ї подекуди 23-25°, вдень 29-34°, у північних областях місцями 35-37°, у Карпатах вночі 12-17°, вдень 20-25°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, опади не очікуються, лише вдень у Карпатах короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

У Київській області у п’ятницю очікується суха спекотна погода з температурою вночі 17-22°, вдень 32-34°, місцями 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 35-37°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, у Дніпрі біля Києва 26°.