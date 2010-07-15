У Маріуполі у фонтані виявили тіло загиблого хлопчика
14:11, 15 липня 2010Країна
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Причину загибелі з`ясовують
Сьогодні в Маріуполі Донецької області у фонтані біля БК «Металург» виявлене тіло загиблого хлопчика.
Про це повідомив сайт «Маріуполь-Експрес».
У повідомленні наголошується, що тіло без ознак життя виявила компанія дітвори, котра любить у спекотний день пірнати в басейн цього фонтану.
За словами працівників Палацу культури, які перевіряють фонтан, ні вчора ввечері, ні сьогодні вранці вони не бачили у фонтані нічого підозрілого.
«Загиблому хлопчикові на вигляд років 8-9. На ньому були самы плавки, поблизу немає ніякого одягу, ні взуття», - сказав працівник.
Зараз на місці події працюють працівники міліції, які з`ясовують причину загибелі дитини.
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