Уряд готує пенсійну реформу, що передбачає підвищення пенсійного віку
14:25, 15 липня 2010Країна
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Представлять у вересні
Уряд України готує план пенсійної реформи, який, зокрема, передбачає підвищення пенсійного віку.
Про це в коментарі УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО.
«Підвищення пенсійного віку буде, але поки що ми не сказали коли. Ми маємо у вересні представити план пенсійної реформи Міжнародному валютному фонду.”, - сказав він.
За словами С.ТІГІПКА, “до кінця вересня у нас точно буде абсолютно чіткий план, який буде прописаний за часом».
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