Донеччина: утричі зросла кількість осередків сказу тварин

У Донецькій області в першому півріччі 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, кількість вогнищ сказу тварин зросла в 3,3 рази.

Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції з посиланням на виконуючого обов`язки головного державного санітарного лікаря Донецької області Михайла КУШНАРЬОВА.

У повідомленні наголошується, що в першому півріччі вже зафіксовано 59 вогнищ сказу проти 18 у 2009 році. Серед хворих тварин 83% склали домашні і сільськогосподарські тварини.

Найбільша кількість неблагополучних щодо сказу вогнищ виявлена у Волноваському, Артемівському, Красноноармійському та інших регіонах Північно-Степової і Донецько-Кряжної ландшафтних зон. Причому в кожній з цих зон зареєстровано до 10 вогнищ сказу, констатували в облСЕС.

Епідеміологи підкреслили, що незважаючи на високу кількість звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів тваринами (понад 5 тис. чоловік), у першому півріччі 2010 р. захворюваність людей на сказ не зареєстрована.

В облСЕС також констатували, що в регіонах області впродовж останніх 5 років зберігається напружена епізоотична ситуація щодо сказу з періодичними підйомами і спадами епізоотичних процесів.

Епізоотія сказу, що розпочалася в 2004 році (77 вогнищ серед тварин у 23 регіонах, 52% уражених адміністративних територій) досягла свого піку в 2007 р. (302 вогнища, 70% уражених адмінтериторій).

У 2008 році відзначалося різке (у 2,2 рази) зниження захворюваності серед тварин (135 випадків у 31 регіоні, 70% адмінтериторій). У 2009 році тенденція до зниження захворюваності продовжувалася (114 випадків у 22 регіонах, 50% адмінтериторій).