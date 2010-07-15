МНС попереджає про зливи і шквали в Криму

Кримське управління МНС оголосило штормове попередження у регіоні через можливе погіршення погодних умов сьогодні.

«15 липня очікуються місцями сильні зливи, град, грози, шквальний вітер, 15-20 метрів на секунду», - зазначається у повідомленні прес-служби управління, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

У кримських горах існує загроза формування селевих потоків.

У річках можливе підвищення рівня води на 0,5-1,5 метра.

За даними МНС, сильний вітер, швидкістю до 25 метрів на секунду, у ніч на 15 липня пошкодив лінії електромереж і залишив без світла близько третини вулиць у селищі міського типу Первомайськ. Працюють бригади електриків.

У Бахчисараї і селі Лічебне через зливу вчора ввечері сталося підтоплення дворів і кількох приватних будинків. Рятувальники відкачали воду.