Київрада затвердила міську програму протидії ВІЛ/СНІДу

Київська міська рада затвердила Міську цільову програму профілактики захворювання населення на ВІЛ-інфекцію та подолання епідемії на 2010-2013 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, сьогодні за таке рішення на пленарному засіданні V сесії Київради VI скликання проголосували 102 депутати.

Київ залишається одним з найбільш уразливих епідемією ВІЛ-інфекції/СНІД і посідає сьоме місце серед інших регіонів України за поширеністб цієї інфекції, і рівень захворюваності на ВІЛ постійно зростає, йдеться у повідомленні.

Як відзначила у своїй доповіді голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Алла ШЛАПАК, у 2009 році рівень захворюваності офіційно становив 40 випадків на 100 тисяч населення. Проте розрахунки експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать, що реальна кількість інфікованих і хворих у рази перебільшує ці показники.

В цілому прийняття програми потребує 126,6 млн. грн., що складатиметься за рахунок коштів державного бюджету, бюджету Києва та коштів інших джерел.

«Мова йде про збереження здоров’я наших громадян, тим більше, це стосується молоді як майбутнього країни», - підкреслив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ під час обговорення цієї програми.