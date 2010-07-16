Чим небезпечний для жінок дефіцит кальцію

Жінки, які мають знижений рівень споживання кальцію, ризикують розвити остеопороз і гіпертонію в літньому віці. В обстеженні Інституту Гаетано Піні в Мілані /Італія/ взяли участь 825 жінок, 35,4% з яких отримували з харчовими продуктами мало кальцію. Лікарі встановили зв`язок між дефіцитом кальцію та високим ризиком гіпертонії і остеопорозу у цих учасниць. Ризик гіпертонії при нестачі кальцію в організмі зростав в 1,5 рази, а хвороб суглобів - майже в два рази.

На думку ревматологів, існує довгостроковий зв`язок між підвищеним артеріальним тиском і зниженням маси кісткової тканини у жінок похилого віку в результаті недостатнього споживання кальцію. Основним чинником ризику для обох діагнозів медики називають зменшене вживання молочних продуктів серед жінок - одного з основних джерел кальцію. Фахівці рекомендують жінкам отримувати на тиждень хоча б 300 мг кальцію з молочними продуктами.

ami-tass.ru