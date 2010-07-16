У дитячих продуктах занадто багато цукру - вчені

Більше половини всіх продуктів, призначених для малюків, занадто солодкі, вважають вчені з університету Калгарі в Канаді. «Занадто солодкі», на думку дослідників, ті продукти, в яких більше 20 відсотків калорій у цукрі або його замінниках на кшталт кукурудзяного сиропу.

Учені перевірили рівень цукру в 186 харчових продуктах, спеціально орієнтованих на малюків: фруктових десертах, зернових батончиках, йогуртах, а також дитячому харчуванні - пюре з фруктів і овочів. Ці продукти зазвичай вважаються більш здоровими і якісними, ніж їхні аналоги для дорослих.

Дослідники виявили, що їжа, призначена для малюків, за поживною цінністю не кращі, ніж «доросла їжа», а іноді й гірша.

У 40 відсотках досліджених продуктів доданий цукор стояв лідирував у списку інгредієнтів. А в 19 відсотках продуктів він виявився першим або другим складовим продукту.

Дослідники вважають, що такі продукти не тільки шкідливі для здоров`я малюків, а й можуть сформувати у них неправильні харчові звички, привчивши з раннього дитинства до смаку солодкої їжі.

Тому батьки мають купувати дітям не просто «дитячу» їжу, а й уважно читати етикетки на упаковках, орієнтуючись на склад, а не рекламні ходи.

www.takzdorovo.ru