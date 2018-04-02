Як правильно доглядати за волоссям влітку

Волосся здаються неохайними, мають тьмяний блиск, виглядають сальними вже ввечері, навіть якщо ви помили голову з ранку? Найімовірніше, річ - у неправильному догляді за шевелюрою. Вірогідно, вам не підходять шампунь, кондиціонер або маска. Якщо часте миття голови стало вашим кошмаром, прислухайтеся до рекомендацій професіонала - косметолога Марії Легранд.

Миєте волосся щодня або два рази на день - вранці і ввечері? Занадто часте миття, якщо ви неправильно підібрали шампунь та кондиціонер, не тільки марне, але й шкідливе.

Річ у тому, що якщо шампунь вам не підходить, і ви часто його використовуєте, шкіра голови пересушується, і це служить сигналом до ще більш інтенсивної роботи сальних залоз. Що більше ви стараєтеся, то неохайніше ваше волосся.

Перед миттям корисно втерти в шкіру голови кисляк або сік алое. Для жирного волосся чудово підходять шампуні з екстрактами кропиви, шавлії, мати-й-мачухи, польового хвощу, морських водоростей, а також спеціальні лікувальні шампуні.

Після бальзаму-ополіскувачу промийте волосся відваром лікувальних трав: з шишок хмелю, кропиви, хвощу польового, кореню лопуха: 2 ст. л. трав залийте 1 літром окропу, прокип`ятіть і дайте настоятися 20 хвилин, потім процідіть.

Темне волосся найкраще обполіскувати водою з оцтом (1 ст ложка на 1 літр води), а світле - настоєм ромашки (2 ст.л. на 2 літри води) з додаванням лимонного соку або лимонної кислоти.

Якщо волосся дуже сальне, додайте у воду для ополіскування нашатирний спирт з розрахунку 1 ч. л. на 1 літр води.

Волосся не рекомендується розчісувати надто часто - достатньо трьох разів на день, оскільки часте розчісування стимулює роботу сальних залоз. Після розчісування обов`язково промийте гребінець шампунем під гарячою проточною водою.

Існує думка, що шампунь потрібно міняти кожні 3-4 місяці, щоб волосся до нього не звикало, щоб не з`являлася лупа.

Косметологи цього не підтверджують. Навпаки, вони вважають, що якщо ви підібрали шампунь та інші засоби по догляду за волоссям, які вам чудово підходять, який сенс знову експериментувати?

Косметолог Марія Легранд радить:

«Вибирайте шампунь і кондиціонери на основі натуральних екстрактів, наприклад, екстракту кропиви, шавлії, морських водоростей, китайського лимонника або календули.

Ці екстракти дуже ефективні щодо надлишкової жирності. Вони чудово нормалізують діяльність сальних залоз. Китайський лимонник, наприклад, нормалізує жировий баланс і стимулює ріст волосся. У Китаї дикий лимонник має таку ж цінність, як дикий женьшень. З давніх часів лимонник використовувався в косметології при дворі китайського імператора.

Також для жирного волосся рекомендовано кондиціонер на основі деревію, для ополіскування підійде відвар ягід шипшини.

Деревій, хвощ, кора дуба і календула, що входять до складу кондиціонера або бальзаму для волосся, регулюють активність сальних залоз, завдяки високому вмісту дубильних речовин. Шипшина багата на пектини, органічні кислоти, вітаміни, каротин і мікроелементи.

І ще один момент - стежте за харчуванням. Якщо волосся швидко брудніє, скоротіть вживання солодкого, кави, алкоголю, жирних продуктів і копченостей. Дуже корисні вітаміни В і С, а також вітамінні комплекси, що містять залізо і сірку ».

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