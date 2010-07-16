Чому коричневий рис краще

У будь-якому рисі, незалежно від кольору, міститься приблизно однакова кількість калорій, вуглеводів, жирів і білків. Різниця ж полягає в кількості вітамінів, мінералів і целюлози. Разом з оболонкою білий рис втрачає вітаміни B1, B3 і залізо.

Так званий "збагачений" рис у процесі обробки отримує деякі з цих поживних речовин назад, але магній і деякі жирні кислоти містяться лише в оболонці. Так само коричневий рис - багате джерело клітковини: у склянці коричневого рису її 3,5 г, а в чашці білого - тільки 0,6.

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