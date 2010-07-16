У Маріуполі 81-річного пенсіонера укусив каракурт

До міськлікарні № 1 м. Маріуполя госпіталізовано 81-річного пенсіонера, якого укусив павук каракурт.

Про це повідомив сайт «Маріуполь-Експрес».

«Стан здоров`я літньої людини відносно задовільний, допомога була надана йому своєчасно», - сказали у відділенні реанімації міськлікарні № 1, де перебуває постраждалий.

Зі слів пенсіонера, павук його укусив у дворі власного будинку, розташованого в приватному секторі.

Медики констатують, що з липня до вересня жителям Маріуполя варто побоюватися павуків каракуртів, яких можна зустріти на дачних ділянках або на природі. Лише минулого року з укусами каракурта до лікарні міста звернулося більш як 10 осіб, яким було надано своєчасну допомогу.