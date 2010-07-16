Чи можна вилікувати облисіння?

Людина, що лисіє, завжди турбується про те, чи є спосіб припинити випадання волосся. У людей з осередковою алопецією, яка вражає і чоловіків, і жінок, є багато шансів на одужання. При цьому виді облисіння волосяні фолікули не руйнуються.

Тим не менше, приблизно у 30% пацієнтів захворювання погресує і призводить до тотального облисіння, або стає хронічним. Дотепер ніхто не брався передбачити, які перспективи хворого з осередковою алопецією - одужає він чи хвороба перебігатиме тяжко.

Дослідники з Університету Колумбія (Нью-Йорк, США) виявили кілька генів, аномалії яких призводять до розвитку цієї алопеції. Усього їх виявилося вісім. П`ять з них винні в одночасному появі псоріазу або ревматоїдного артриту, а інші три - причетні до виникнення осередкової алопеції, і серед них - ген ULBP3, який і є причиною того, що захворювання протягом кількох років призводить до повного облисіння.

Ці дані, опубліковані в журналі «Nature», на думку авторів роботи, дозволять створити генетичний тест для визначення прогнозу цього виду алопеції і розробити нові види терапії, яка до цього часу мало задовольняла як лікарів, так і пацієнтів.

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