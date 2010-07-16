В Україні залишиться 5-денний тиждень для школярів

Перехід на 11-річне навчання в школах не позначиться на збільшенні навчального тижня, заявив народний депутат від Партії регіонів Максим Луцький.

"У навчальних програмах, розрахованих на 12-річну систему освіти, було дуже багато зайвого. Наприклад, деякі дисципліни повністю повторювали те, що студенти вчать на перших курсах. Особливо це стосується гуманітарних предметів", - заявив він.

"Тепер, коли ми повернулися до 11-річної освіти, все буде розставлено на свої місця, і тому вводити додатковий день навчання не доведеться", - сказав він.

Луцький також зауважив, що у зв`язку з переходом на 11-річну систему навчання в школах програма для 1-10 класів не поміняється.

"Усі підручники, які надруковано для 1-10 класів, залишаються чинними. Адже програми не змінюються. Змін зазнають лише навчальні програми для 11-х класів, підручники для яких будуть друкуватися наступного року", - додав він.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила відмову від переходу на 12-річну освіту, а також введення дошкільної освіти з п`яти років.

ua.korrespondent.net