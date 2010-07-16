Худнути треба швидко - вчені

Австралійські вчені стверджують, що так званий бліцкриг, метод швидкого схуднення, значно ефективніший, ніж довгострокове планування скинути зайву вагу.

У рамках Міжнародного конгресу з ожиріння, який днями пройшов у Стокгольмі, вчені озвучили свою теорію.

Для дослідження австралійці розділили випробовуваних на дві групи. У першій застосовували дієту для швидкого схуднення, згідно з якою добровольці повинні були втрачати півтора кіло на тиждень три місяці поспіль. Для другої групи на схуднення відвели дев'ять місяців, кожна людина повинна була спалювати по півкіло на тиждень.

Результати вразили вчених: у групі, яка практикувала бліцкриг, необхідних показників досягли 78% досліджуваних. А от серед прихильників принципу повільно, але вірно, схудли всього 48% - тобто менше половини.

Як стверджують вчені, в усьому винна слабка мотивація другої групи.

"Застосовуючи швидку дієту, люди втрачали по півтора кіло на тиждень, і цей результат давав їм сил, щоб продовжувати. Ті ж, хто скидав всього півкіло, відчували менше віддачі і тому кидали програму на півдорозі", - пояснює автор дослідження Катріна Перселл.

Вчені навмисно не включали в дослідження небезпечні дієти, які дають дуже швидкий результат - вони можуть серйозно нашкодити здоров'ю. Всі учасники експерименту їли здорову їжу і не вживали препаратів, які впливають на масу тіла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що роботодавці США активно включилися в програму боротьби із зайвою вагою. З метою допомоги людям, що страждають від зайвих кілограмів, роботодавці виплачують своїм співробітникам від 150 до 500 додаткових доларів на рік.

mport.bigmir.net