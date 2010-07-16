Какао корисне для серця

Какао може бути важливою частиною здорового харчування для людей із серцево-судинними захворюваннями, стверджують американські медики Каліфорнійського університету та їхні німецькі колеги з Університету Генріха Гейне. Дослідження показало, що щоденне вживання какао, збагаченого флаванолами, подвоює кількість циркулюючих у крові ангіогенних клітин. Ці клітини "ремонтують" судини і підтримують їхні функції, сприяють здоров`ю кровоносних судин. Погана робота судин є ранньою стадією розвитку серцево-судинних захворювань, в тому числі ішемічної хвороби серця.

В експерименті добровольці протягом місяця пили какао з різними концентраціями корисних флаванолів. Було встановлено, що споживання какао з високими рівнями флаванолів знижує систолічний артеріальний тиск, важливий чинник ризику серцевих хвороб та інсульту, а також покращує функції кровоносних судин на 47%. Вперше було доведено, що речовини в какао безпосередньо впливають на важливі клітини, що відновлюють пошкоджені кровоносні судини. Клініцисти зробили висновок, що какао може використовуватися в якості ефективного напою для підтримки серцево-судинного здоров`я, особливо для літніх людей з віковою судинної дисфункцією і діабетиків.

medportal.ru