Папіломи можуть призвести до розвитку злоякісних пухлин

Від 80 до 90% усього населення земної кулі є носіями одного або декількох типів ВПЛ (вірус папіломи людини). Він здатний передаватися від людини до людини, впливаючи на зміну характеру росту тканин організму кожного з нас. Папіломи можуть стати причиною різних серцевих захворювань, або призвести до утворення злоякісних пухлин.

Папіломи можна виявити на шкірних покривах, на внутрішніх органах, слизових, зокрема і на слизових статевих органів людини.

А в таких випадках ВПЛ здатен передаватися ще і статевим шляхом, і тоді все залежить від стану імунної системи, яка може дозволити вірусу "поселитися" в організмі всерйоз і надовго, а може дати йому гідний опір.

Нас хвилює питання про те, чи можна «підчепити» вірус під час відвідування масажного кабінету через руки фахівця, який проводить процедуру. Медики заспокоюють - вірус не передається через третіх осіб, тож, за умови дотримання елементарних правил гігієни, приводу для занепокоєння просто немає.

Як ми вже відзначили, ВПЛ є одним з найбільш поширених вірусів і часто людина просто не підозрює про його присутність в організмі, позаяк підтверджень цьому факту просто немає.

Було вже сказано і про те, що режим сприяння для розвитку ВПЛ безпосередньо залежить від стану нашої імунної системи.

Якщо ж вона ослаблена, то відбувається формування сприятливого середовища для розмноження вірусу папіломи.

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