Де живуть найщасливіші люди у світі

Найщасливіші в світі люди живуть в Скандинавських країнах, з`ясували соціологи. Згідно з даними всесвітнього опитування Gallup, як повідомляє newsru, в п`ятірку лідерів рейтингу щасливих країн входять Фінляндія, Норвегія, Швеція, Нідерланди, а очолює його - Данія.

Як пише журнал Forbes, всі ці країни мають достатньо високий рівень добробуту, що дозволяє припустити зв`язок між задоволеністю життям і розміром гаманця.

Зокрема, в Данії "процвітають" 82% респондентів, 17% відчувають проблеми, і лише 1% зізналися, що страждають. Повсякденний індекс для Данії склав 7,9 балів. У Фінляндії процвітають - 75%, мають проблеми - 23%, страждають - 2%, "щоденний" індекс - 7,8 балів.

У Норвегії, судячи з даних опитування, ніхто не страждає. При цьому щасливого населення в країні 69%, а індекс - 7,9 балів. У Нідерландів і Швеції по 68% щасливих жителів, а повсякденний індекс 7,7 і 7,9 балів відповідно.

Шостий і сьомий рядки рейтингу розділили Коста-Ріка і Нова Зеландія. У обох країнах рівень щастя складає 63%.

"Номером один" в Африці стала Малаві з показником щасливого населення 25% і 63-м місцем в загальному рейтингу. США розділили 14 і 15 місце з Австрією, Японія стала 81-ою, Німеччина - 33-ою а Франція - 44-ою. Найнещаснішою країною визнана Республіка Того - тут щасливих людей всього лише 1%.

Цікавим виявилося положення Туркменії - в світовому рейтингу щастя республіка зайняла на подив високе 18-е місце, залишивши далеко позаду Росію і інші країни СНД.

У числі 155 країн Росія з показником в 21% щасливого населення розташувалася у середині списку - на 73 місці - між Україною і Ліваном. За кількістю щасливих жителів, РФ опинилася на одному рівні з ЮАР, Ліваном, Румунією і Словаччиною. При цьому страждає кожен п`ятий (22%), а більше половини (57%) відчувають проблеми. Індекс для Росії - 7 балів.

Слідом за РФ, на 74 позиції, опинилася Україна. Щасливих людей у нас, як в Росії - 21%, в проблемах зізналися 53%, а тих, хто страждає - 26%. Індекс в країні рівний 6,6 бала.

А ось Білорусія опинилася на 54 місці. Щасливі там 29% населення, в проблемах зізналися 59%, а відверто страждають лише 12%.

Найщасливіші країни:

1 - Данія

2 - Фінляндія

3 - Норвегія

4 - Швеція

5 - Нідерланди

6 - Коста-Ріка

7 - Нова Зеландія

8-11 - Канада, Ізраїль, Австралія, Швейцарія

Найнещасніші країни:

(1) 155 - Того

(2) 153 - Бурунді

(3) 153 - Коморські Острови

(4) 148 - Камбоджа

(5) 148 - Сьєрра-Ліоне

(6) 148 - Буркіна-Фасо

(7) 148 - Руанда

(8) 148 - Нігер

(9) 144 - Гаїті

(10) 144 - Бенін